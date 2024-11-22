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Haberler Futbol Burak Yılmaz'dan Hakan Çalhanoğlu'na ziyaret

Burak Yılmaz'dan Hakan Çalhanoğlu'na ziyaret

Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, milli takımda bir dönem beraber de oynadığı Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu ziyaret etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 17:52
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Burak Yılmaz'dan Hakan Çalhanoğlu'na ziyaret

Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, sadece Çalhanoğlu'yla değil Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ile de görüştü. 39 yaşındaki isim paylaşımında, "Gelişmeye ve öğrenmeye devam. Benim için futbolda taktik denildiğinde özellikle Serie A'nın çok önemli bir yeri vardır. Inter'de çok başarılı işler yapan ve taktiksel yaklaşımını çok beğendiğim Inzaghi'nin misafiri oldum. Sistemini, çalışma prensiplerini, antrenman metodunu yakından inceleme fırsatı buldum. Benim için oldukça öğretici bir deneyim oldu. Bu güzel ağırlama için Inter kulübüne, sevgili Inzaghi'ye ve kardeşim Hakan Çalhanoğlu'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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