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Haberler Futbol Almanya 7-0 Bosna Hersek (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya 7-0 Bosna Hersek (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 5. maçında Almanya, Edin Dzeko'lu Bosna Hersek'i 7-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 00:49
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Almanya 7-0 Bosna Hersek (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 5. maçında sahasında Bosna Hersek'i 7-0 mağlup etti.

Almanya'ya galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Jamal Musiala, 23. ve 79. dakikada Tim Kleindienst, 37. dakikada Kai Havertz, 50 ve 57. dakikada Florian Wirtz ve 66. dakikada Leroy Sane'den geldi.

Fenerbahçeli Edin Dzeko, karşılaşmada yedekler arasındaydı. Tecrübeli golcü forma şansı bulamadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Almanya, 13 puana yükseldi ve grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Bosna Hersek ise 1 puanla son sırada kaldı.

Almanya, Uluslar Ligi'ndeki son maçında Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek, Bosna Hersek ise Hollanda'yı sahasında ağırlayacak.

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