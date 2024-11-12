Manchester City'den Türk yıldıza kanca!
Premier Lig devi Manchester City, Rodri'nin sezonu kapatmasının ardından orta saha transferi için kolları sıvadı. Bu bağlamda İngiliz ekibi, radarındaki Türk yıldız için Bayern Münih ile bir transfer düellosuna tutuşmak üzere. İşte detaylar...
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Bayern Münih'te ise orta saha pozisyonunda oynayan milli futbolcumuz, beklenilen ivmeyi yakalayamayan Joao Palhinha'ya mükemmel bir alternatif.
"City ve Bayern Münih, 45 milyon Euro'luk hedefi paylaşıyor"
Fichajes'in haberinde bahsi geçen yetenekli oyuncu, Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu.
2021 yılından bu yana Inter Milan'da forma giyen Hakan, Serie A devi ile çıktığı 147 maçta 31 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca 24 kez golü getiren pası attı.
Inter, vazgeçmek istemediği fakat kulübün ekonomik sıkıntıları yüzünden gözden çıkarabileceği genç yıldız için 45 milyon Euro talep etmişti.
Çalhanoğlu, hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise şu şekilde cevap vermişti...
"Futbol hayatım nerede, hangi ülkede biter bilemiyorum ama hedefim kariyerimi en güzel şekilde noktalamak."
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