Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

Manchester City, Rodri'nin sakatlığı sonrası düğmeye bastı ve sezona mükemmel bir başlangıç yapan Türk yıldız için devreye girdi.

Bu seneki Ballon d'Or'un kazananı Rodri, 22 Eylül'de Arsenal ile oynanan maçta diz çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapattı.