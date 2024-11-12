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Haberler Futbol Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

Premier Lig devi Manchester City, Rodri'nin sezonu kapatmasının ardından orta saha transferi için kolları sıvadı. Bu bağlamda İngiliz ekibi, radarındaki Türk yıldız için Bayern Münih ile bir transfer düellosuna tutuşmak üzere. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 12:18
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

Manchester City, Rodri'nin sakatlığı sonrası düğmeye bastı ve sezona mükemmel bir başlangıç yapan Türk yıldız için devreye girdi.

Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

Bu seneki Ballon d'Or'un kazananı Rodri, 22 Eylül'de Arsenal ile oynanan maçta diz çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapattı.

Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

Öte yandan Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için yapılan görüşmeler, Hollandalı oyuncunun performansındaki düşüşten dolayı askıya alındı.

Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

Bayern Münih'te ise orta saha pozisyonunda oynayan milli futbolcumuz, beklenilen ivmeyi yakalayamayan Joao Palhinha'ya mükemmel bir alternatif.

Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

"City ve Bayern Münih, 45 milyon Euro'luk hedefi paylaşıyor"

Fichajes'in haberinde bahsi geçen yetenekli oyuncu, Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu.

Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

2021 yılından bu yana Inter Milan'da forma giyen Hakan, Serie A devi ile çıktığı 147 maçta 31 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca 24 kez golü getiren pası attı.

Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

Inter, vazgeçmek istemediği fakat kulübün ekonomik sıkıntıları yüzünden gözden çıkarabileceği genç yıldız için 45 milyon Euro talep etmişti.

Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

Çalhanoğlu, hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise şu şekilde cevap vermişti...

Manchester City'den Türk yıldıza kanca!

"Futbol hayatım nerede, hangi ülkede biter bilemiyorum ama hedefim kariyerimi en güzel şekilde noktalamak."

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