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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Perşembe günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Perşembe günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 7 Kasım Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:10
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Kasım Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Union Saint-Gilloise - Roma (TRT Tabii Spor)

20:45 Bodo/Glimt - Karabağ (TRT Tabii Spor 2)

20:45 Olympiakos - Rangers (TRT Tabii Spor 3)

20:45 Nice - Twente (TRT Tabii Spor 4)

20:45 FCSB - Midtjylland

20:45 Eintracht Frankfurt - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Elfsborg - Sporting Braga

20:45 Ludogorets Razgrad - Athletic Bilbao

20:45 Galatasaray - Tottenham (TRT 1)

23:00 Lazio - Porto (TRT Tabii Spor)

23:00 Dynamo Kiev - Ferencvaros

23:00 Rigas Skola - Anderlecht

23:00 Manchester United - PAOK (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Viktoria Plzen - Real Sociedad

23:00 Hoffenheim - Lyon (TRT Tabii Spor 2)

23:00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe (TRT 1)

23:00 Ajax - Maccabi Tel Aviv (TRT Tabii Spor 4)

Serie A

22:45 Genoa - Como

UEFA Konferans Ligi

17:30 Vikingur R. - Borac Banja Luka

20:45 Pafos FC - FC Astana

20:45 Gent - Omonia Nicosia

20:45 Shamrock Rovers - The New Saints

20:45 HJK Helsinki - Olimpija Ljubljana

20:45 Petrocub - Rapid Wien

20:45 Backa Topola - Lugano

20:45 Legia Varşova - Dinamo Minsk

23:00 Larne FC - St. Gallen

23:00 LASK Linz - Cercle Brugge

23:00 Jagiellonia Bialystok - Molde

23:00 APOEL Nicosia - Fiorentina

23:00 Vitoria Guimaraes - Mlada Boleslav

23:00 Chelsea - Noah (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Hearts - Heidenheim

23:00 Real Betis - Celje

23:00 Djurgarden - Panathinaikos

23:00 Kopenhag - Başakşehir FK (TRT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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