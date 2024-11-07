Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Kasım Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
7 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Union Saint-Gilloise - Roma (TRT Tabii Spor)
20:45 Bodo/Glimt - Karabağ (TRT Tabii Spor 2)
20:45 Olympiakos - Rangers (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Nice - Twente (TRT Tabii Spor 4)
20:45 FCSB - Midtjylland
20:45 Eintracht Frankfurt - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Elfsborg - Sporting Braga
20:45 Ludogorets Razgrad - Athletic Bilbao
20:45 Galatasaray - Tottenham (TRT 1)
23:00 Lazio - Porto (TRT Tabii Spor)
23:00 Dynamo Kiev - Ferencvaros
23:00 Rigas Skola - Anderlecht
23:00 Manchester United - PAOK (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Viktoria Plzen - Real Sociedad
23:00 Hoffenheim - Lyon (TRT Tabii Spor 2)
23:00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe (TRT 1)
23:00 Ajax - Maccabi Tel Aviv (TRT Tabii Spor 4)
Serie A
22:45 Genoa - Como
UEFA Konferans Ligi
17:30 Vikingur R. - Borac Banja Luka
20:45 Pafos FC - FC Astana
20:45 Gent - Omonia Nicosia
20:45 Shamrock Rovers - The New Saints
20:45 HJK Helsinki - Olimpija Ljubljana
20:45 Petrocub - Rapid Wien
20:45 Backa Topola - Lugano
20:45 Legia Varşova - Dinamo Minsk
23:00 Larne FC - St. Gallen
23:00 LASK Linz - Cercle Brugge
23:00 Jagiellonia Bialystok - Molde
23:00 APOEL Nicosia - Fiorentina
23:00 Vitoria Guimaraes - Mlada Boleslav
23:00 Chelsea - Noah (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Hearts - Heidenheim
23:00 Real Betis - Celje
23:00 Djurgarden - Panathinaikos
23:00 Kopenhag - Başakşehir FK (TRT Spor)
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