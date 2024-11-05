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Haberler Futbol

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Salı günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Kasım Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 08:01
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Kasım Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor)

20:45 PSV Eindhoven - Girona (TRT Spor)

23:00 Bologna - Monaco (TRT Tabii Spor)

23:00 Celtic - RB Leipzig (TRT Spor)

23:00 Lille - Juventus (TRT Tabii Spor)

23:00 Real Madrid - Milan (TRT Tabii Spor)

23:00 Borussia Dortmund - Sturm Graz (TRT Tabii Spor)

23:00 Sporting CP - Manchester City (TRT Tabii Spor)

23:00 Liverpool - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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