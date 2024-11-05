Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Kasım Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor)

20:45 PSV Eindhoven - Girona (TRT Spor)

23:00 Bologna - Monaco (TRT Tabii Spor)

23:00 Celtic - RB Leipzig (TRT Spor)

23:00 Lille - Juventus (TRT Tabii Spor)

23:00 Real Madrid - Milan (TRT Tabii Spor)

23:00 Borussia Dortmund - Sturm Graz (TRT Tabii Spor)

23:00 Sporting CP - Manchester City (TRT Tabii Spor)

23:00 Liverpool - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor)

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