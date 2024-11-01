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Haberler Futbol

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, LaLiga'da liderliğini sürdürüyor. Önceki dönemlerde Arda Güler'i de takip ettikleri iddia edilen fakat yetenekli yıldızı ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barça, 'yeni Arda Güler' için yönünü İtalya'ya çevirdi. İşte Katalan ekibinin Kenan Yıldız planı... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 18:41 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 18:45
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Dünyanın dört bir yanından futbolseverler tarafından takip edilen El Clasico'ya Barcelona, yeni bir 'El Turco' dokunuşu yapmak üzere kolları sıvadı.

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Ezeli rakibi Real Madrid'e transferinden önce Arda Güler ile ilgilendiği bilinen Barcelona, bu planlarında başarıya ulaşamamıştı.

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Ne yazık ki genç yıldız, Ancelotti yönetiminde ilk 11'de kalıcılık sağlayamamış ve Real Madrid'in son maçlarında yedek kulübesine hapsedilmişti.

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Bu sezon henüz gol veya asist katkısı sunamamış olan Güler için İspanyol taraftarlar, Ancelotti yönetimini sorumlu tutmuş ve oyuncuya desteklerini esirgememişlerdi.

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Son dönemlerde Avrupa devleri tarafından Arda Güler'in takibe alındığı ve ayrıca Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönebileceği yönünde söylentiler mevcuttu.

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Güler'in İspanya'daki geleceği belirsizliğini korurken, Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan bir dostu, kendisine rakip olmak için LaLiga'nın yolunu tutabilir.

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Dış basına yansıyan bir haberde Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın direktifiyle Kenan Yıldız'ın takibe alındığı açıklandı.

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Ayrıca Arda Güler'le aynı yaşta olan oyuncu için Hansi Flick de olumlu not verdi. İşte yıldızı parlamaya devam eden Kenan için atılan çarpıcı başlık...

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Haftalık İspanyol spor dergisi olan Don Balon'da haber, 'Yeni Güler İtalya'da ve Barça onu alışveriş listesine aldı' başlığı ile paylaşıldı.

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Bayern Münih altyapısından İtalya'ya geldiği zamandan beri büyümesi devam eden genç yıldız, bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 3 gol / 2 asist katkısı sundu.

Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Haberde ayrıca Kenan'ın Barcelona için kolay bir hedef olmayacağı çünkü 2029 yılına kadar sürecek olan sözleşmesinin yanı sıra İtalyan ekibinin oyuncuya olan güvenine dayanarak 10 numaralı formayı vermiş olmaları belirtildi.

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