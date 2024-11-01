Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...
El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, LaLiga'da liderliğini sürdürüyor. Önceki dönemlerde Arda Güler'i de takip ettikleri iddia edilen fakat yetenekli yıldızı ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barça, 'yeni Arda Güler' için yönünü İtalya'ya çevirdi. İşte Katalan ekibinin Kenan Yıldız planı... | Son dakika spor haberleri
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Bu sezon henüz gol veya asist katkısı sunamamış olan Güler için İspanyol taraftarlar, Ancelotti yönetimini sorumlu tutmuş ve oyuncuya desteklerini esirgememişlerdi.
Son dönemlerde Avrupa devleri tarafından Arda Güler'in takibe alındığı ve ayrıca Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönebileceği yönünde söylentiler mevcuttu.
Güler'in İspanya'daki geleceği belirsizliğini korurken, Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan bir dostu, kendisine rakip olmak için LaLiga'nın yolunu tutabilir.
Dış basına yansıyan bir haberde Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın direktifiyle Kenan Yıldız'ın takibe alındığı açıklandı.
Ayrıca Arda Güler'le aynı yaşta olan oyuncu için Hansi Flick de olumlu not verdi. İşte yıldızı parlamaya devam eden Kenan için atılan çarpıcı başlık...
Haftalık İspanyol spor dergisi olan Don Balon'da haber, 'Yeni Güler İtalya'da ve Barça onu alışveriş listesine aldı' başlığı ile paylaşıldı.
Bayern Münih altyapısından İtalya'ya geldiği zamandan beri büyümesi devam eden genç yıldız, bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 3 gol / 2 asist katkısı sundu.
Haberde ayrıca Kenan'ın Barcelona için kolay bir hedef olmayacağı çünkü 2029 yılına kadar sürecek olan sözleşmesinin yanı sıra İtalyan ekibinin oyuncuya olan güvenine dayanarak 10 numaralı formayı vermiş olmaları belirtildi.
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