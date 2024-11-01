Barcelona'dan 'yeni Arda Güler' hamlesi! Kenan Yıldız...

Bu sezon henüz gol veya asist katkısı sunamamış olan Güler için İspanyol taraftarlar, Ancelotti yönetimini sorumlu tutmuş ve oyuncuya desteklerini esirgememişlerdi.

Son dönemlerde Avrupa devleri tarafından Arda Güler'in takibe alındığı ve ayrıca Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönebileceği yönünde söylentiler mevcuttu.