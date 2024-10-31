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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim Perşembe günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 31 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 09:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 31 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 31 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

31 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor (ASPOR)

13:30 Efeler 09 Spor - Adana 01 Futbol Kulübü

13:30 Pendikspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

14:30 Edirnespor - Batman Petrolspor (ASPOR)

17:30 İstanbulspor - Kilis Belediyespor (ASPOR)

20:30 Bursaspor - Turgutluspor (ASPOR)

Serie A

20:30 Genoa - Fiorentina (S Sport 2, S Sport Plus)

22:45 Como - Lazio (S Sport 2, S Sport Plus)

22:45 Roma - Torino (S Sport Plus)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:50 Al Shabab Riyadh - Al Wahda

18:10 Al Akhdoud - Al Orubah

21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Ahli Jeddah (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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