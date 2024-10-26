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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Ekim Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 08:52 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Hatayspor - Kayserispor (beIN Sports 1)

16:00 Kasımpaşa - Samsunspor (beIN Sports 1)

19:00 Göztepe - Trabzonspor (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor)

13:30 Çorum FK - Gençlerbirliği (TRT Spor)

16:00 Şanlıurfaspor - Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (TRT Spor)

Premier Lig

17:00 Aston Villa - Bournemouth

17:00 Brentford - Ipswich Town

17:00 Manchester City - Southampton

17:00 Brighton & Hove Albion - Wolverhampton

19:30 Everton - Fulham

LaLiga

15:00 Valladolid - Villarreal

17:15 Rayo Vallecano - Deportivo Alaves

19:30 Las Palmas - Girona

22:00 Real Madrid - Barcelona

Serie A

16:00 Napoli - Lecce

21:45 Atalanta - Hellas Verona

Ligue 1

18:00 Angers - Saint-Etienne

20:00 Reims - Brest

22:00 Lens - Lille

Bundesliga

16:30 RB Leipzig - Freiburg

16:30 Augsburg - Borussia Dortmund

16:30 Stuttgart - Holstein Kiel

16:30 St. Pauli - Wolfsburg

19:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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