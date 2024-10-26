BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
26 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Hatayspor - Kayserispor (beIN Sports 1)
16:00 Kasımpaşa - Samsunspor (beIN Sports 1)
19:00 Göztepe - Trabzonspor (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor)
13:30 Çorum FK - Gençlerbirliği (TRT Spor)
16:00 Şanlıurfaspor - Iğdır FK (TRT Spor)
19:00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (TRT Spor)
Premier Lig
17:00 Aston Villa - Bournemouth
17:00 Brentford - Ipswich Town
17:00 Manchester City - Southampton
17:00 Brighton & Hove Albion - Wolverhampton
19:30 Everton - Fulham
LaLiga
15:00 Valladolid - Villarreal
17:15 Rayo Vallecano - Deportivo Alaves
19:30 Las Palmas - Girona
22:00 Real Madrid - Barcelona
Serie A
16:00 Napoli - Lecce
21:45 Atalanta - Hellas Verona
Ligue 1
18:00 Angers - Saint-Etienne
20:00 Reims - Brest
22:00 Lens - Lille
Bundesliga
16:30 RB Leipzig - Freiburg
16:30 Augsburg - Borussia Dortmund
16:30 Stuttgart - Holstein Kiel
16:30 St. Pauli - Wolfsburg
19:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...