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Lionel Messi kariyerindeki 46. kupayı kazandı

Son dakika spor haberleri: MLS'te Inter Miami, konuk olduğu Columbus Crew'i 3-2 mağlup ederek normal sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi ve Supporters' Shield'ın sahibi oldu. Bu kupa, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin kariyerindeki 46. kupa oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 15:43
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Lionel Messi kariyerindeki 46. kupayı kazandı

MLS'te normal sezonun bitimine kısa bir süre kala ligi lider bitirmeyi garantileyen takım Inter Miami oldu.

Columbus Crew deplasmanına konuk olan Miami ekibi, rakibini Lionel Messi (2) ve Luis Suarez'in golleriyle 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla en yakın takipçisi Los Angeles Galaxy ile puan farkını 7'ye çıkaran Inter Miami'nin ligi lider tamamlaması kesinleşti.

MLS'te sezonu zirvede tamamlamayı başaran kulübe verilen Supporters' Shield'ın bu yılki sahibi Inter Miami oldu.

2020 yılından bu yana MLS'te mücadele eden Inter Miami, tarihinde ilk kez Supporters' Shield'ı kazandı. Miami ekibinin Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi ise bu başarının ardından kariyerindeki 46. kupayı elde etti.

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