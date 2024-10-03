Hami Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Genç Millî Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Hami Mandıralı'yı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı.

2005 yılında TFF bünyesinde Genç Millî Takımlar Antrenörü olarak antrenörlük kariyerine başlayan 56 yaşındaki Mandıralı, 2008-2009 döneminde Ümit Millî Takımımızın teknik direktörlüğünü yaptı. Daha sonra Trabzonspor ve Antalyaspor'da teknik direktör olarak çalışan Mandıralı, son olarak 2019-2023 yılları arasında TFF'de Millî Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak görev yaptı.

A Millî Takımımız ile 49 maça çıkan ve 8 gol kaydeden Mandıralı, Ay-Yıldızlı takımımızın tarihinde ilk kez 1996 yılında mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası kadrosunda da yer aldı. Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da profesyonel futbol hayatına başlayan Hami Mandıralı, 17 sezon boyunca formasını giydiği Karadeniz ekibinde tüm kategorilerde toplam 273 gol kaydederek Trabzonspor tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Bu takımla, 3 kez Türkiye Kupası, 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 defa da Başbakanlık Kupası'nı kazandı. Bir sezon Almanya'nın Schalke 04 takımında yurt dışı deneyimi yaşayan Mandıralı, son olarak Ankaragücü'nde forma giydikten sonra aktif futbolculuk yaşantısını noktaladı. Mandıralı halen Süper Lig tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu ve Avrupa kupalarında en fazla gol kaydeden 2. Türk oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

Yeniden TFF bünyesine dönmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Hami Mandıralı, "Burası bizim kalbimiz, ruhumuz, ailemiz, yuvamız. Hayatımızda millî takımdan önemli hiçbir şey yok. Profesyonel yaşamda birçok önemli konu vardır ama millî takım daima birinci sıradadır. Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olarak göreve geldiğim için çok mutluyum. Mevcut antrenörlerimiz ile beraber çok çalışarak, millî takımlarımıza yeni kimlikler ve figürler kazandırmaya uğraş vereceğiz. Her bölgeyi tarayacağız ve araştıracağız. Bize gelen bütün oyuncularla ilgili bilgi ve haberleri yerinde görüp değerlendirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah ekibimiz ile beraber güzel işlere imza atacağız." dedi.