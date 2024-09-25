Kılıç dönemi

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, 5-2 mağlup oldukları Ümraniye maçı sonrasında 62 yaşındaki Fransız teknik sorumlu Ciccolini ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Bamba'nın vefatının ardından ekibinde yer alan Ciccolini'nin teknik sorumlu olarak göreve getirildiği anımsatılarak, "François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini'ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

6'NCI ADANASPOR DÖNEMİ

Adanaspor'un yeni teknik direktörü ise tanıdık bir isim oldu. Geçen sezon takımı son maçta ligde bırakan Kemal Kılıç 6. kez takımın başına geçti. 68 yaşındaki deneyimli teknik adam bugün antrenmana çıkacak. İstanbul'da Adanaspor yönetimiyle görüşen tecrübeli teknik adam, bugün Adana'ya gelerek takımla ilk çalışmasını yapacak. Geçen sezon Bandırma maçı sonrası sözleşmesi sona eren ve 2. Lig takımlarından Sarıyer'de göreve başlayan Kılıç, 3 maç sonunda bu ekiple yollarını 16 Eylül tarihinde ayırmıştı.