  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Kılıç dönemi

Ligde 5 maçtır kazanamayan Adanaspor’da Fransız hoca Ciccolini gönderildi Yerine geçen sezon takımı son maçta ligde tutmayı başaran Kemal Kılıç geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kılıç dönemi

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, 5-2 mağlup oldukları Ümraniye maçı sonrasında 62 yaşındaki Fransız teknik sorumlu Ciccolini ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Bamba'nın vefatının ardından ekibinde yer alan Ciccolini'nin teknik sorumlu olarak göreve getirildiği anımsatılarak, "François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini'ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

6'NCI ADANASPOR DÖNEMİ

Adanaspor'un yeni teknik direktörü ise tanıdık bir isim oldu. Geçen sezon takımı son maçta ligde bırakan Kemal Kılıç 6. kez takımın başına geçti. 68 yaşındaki deneyimli teknik adam bugün antrenmana çıkacak. İstanbul'da Adanaspor yönetimiyle görüşen tecrübeli teknik adam, bugün Adana'ya gelerek takımla ilk çalışmasını yapacak. Geçen sezon Bandırma maçı sonrası sözleşmesi sona eren ve 2. Lig takımlarından Sarıyer'de göreve başlayan Kılıç, 3 maç sonunda bu ekiple yollarını 16 Eylül tarihinde ayırmıştı.

Samandıra'da dev zirve! "Bu böyle gitmez"
F.Bahçe'de fırsat maçı!
DİĞER
MasterChef'in sempatik şefi Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet boyuna yetişti! Danilo Şef'in Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!
Başkan Erdoğan NBC News'e konuştu: Ukrayna'nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Benfica'dan Kerem için G.Saray'a teşekkür!
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid 3 attı 3 aldı! Real Madrid 3 attı 3 aldı! 00:10
Erteleme maçında kazanan Como! Erteleme maçında kazanan Como! 00:09
Chelsea çok farklı! Chelsea çok farklı! 00:09
City evinde turladı! City evinde turladı! 00:09
Real Madrid 3 attı 3 aldı! Real Madrid 3 attı 3 aldı! 00:09
Erteleme maçında kazanan Como! Erteleme maçında kazanan Como! 00:01
Daha Eski
Chelsea çok farklı! Chelsea çok farklı! 23:54
City evinde turladı! City evinde turladı! 23:49
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! 23:30
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! 23:29
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu... Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu... 23:21
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 23:21