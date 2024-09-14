BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

17:00 Samsunspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

17:00 Sivasspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

20:00 Bodrum FK - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

Türkiye - 1. Lig

16:00 Bandırmaspor - Amed SK (TRT Tabii)

16:00 Yeni Malatyaspor - Çorum FK (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

19:00 İstanbulspor - Ümraniyespor (TRT Tabii)

İngiltere - Premier Lig

14:30 Southampton - Manchester United

17:00 Fulham - West Ham United

17:00 Crystal Palace - Leicester City

17:00 Liverpool - Nottingham Forest

17:00 Brighton & Hove Albion - Ipswich Town

17:00 Manchester City - Brentford

19:30 Aston Villa - Everton

22:00 Bournemouth - Chelsea

İspanya - LaLiga

15:00 Mallorca - Villarreal

17:15 Espanyol - Deportivo Alaves

19:30 Sevilla - Getafe

22:00 Real Sociedad - Real Madrid

İtalya - Serie A

16:00 Como - Bologna

19:00 Empoli - Juventus

21:45 Milan - Venezia

Fransa - Ligue 1

18:00 Marsilya - Nice

20:00 Auxerre - Monaco

22:00 PSG - Brest

Almanya - Bundesliga

16:30 Hoffenheim - Bayer Leverkusen

16:30 Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

16:30 RB Leipzig - Union Berlin

16:30 Freiburg - Bochum

16:30 Mönchengladbach - Stuttgart

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