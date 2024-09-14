BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye - Süper Lig
17:00 Samsunspor - Konyaspor (beIN Sports 1)
17:00 Sivasspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
20:00 Bodrum FK - Başakşehir FK (beIN Sports 2)
20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
Türkiye - 1. Lig
16:00 Bandırmaspor - Amed SK (TRT Tabii)
16:00 Yeni Malatyaspor - Çorum FK (TRT Spor)
19:00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
19:00 İstanbulspor - Ümraniyespor (TRT Tabii)
İngiltere - Premier Lig
14:30 Southampton - Manchester United
17:00 Fulham - West Ham United
17:00 Crystal Palace - Leicester City
17:00 Liverpool - Nottingham Forest
17:00 Brighton & Hove Albion - Ipswich Town
17:00 Manchester City - Brentford
19:30 Aston Villa - Everton
22:00 Bournemouth - Chelsea
İspanya - LaLiga
15:00 Mallorca - Villarreal
17:15 Espanyol - Deportivo Alaves
19:30 Sevilla - Getafe
22:00 Real Sociedad - Real Madrid
İtalya - Serie A
16:00 Como - Bologna
19:00 Empoli - Juventus
21:45 Milan - Venezia
Fransa - Ligue 1
18:00 Marsilya - Nice
20:00 Auxerre - Monaco
22:00 PSG - Brest
Almanya - Bundesliga
16:30 Hoffenheim - Bayer Leverkusen
16:30 Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
16:30 RB Leipzig - Union Berlin
16:30 Freiburg - Bochum
16:30 Mönchengladbach - Stuttgart
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