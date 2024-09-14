  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

1 milyar takipçi

Cristiano Ronaldo, saha dışında da rekorlarına devam ediyor. Portekizli süper yıldız sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1 milyar takipçi

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını açıkladı. Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Instagram'da 638, Facebook'ta 170 ve Twitter'da (X) 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip. Ronaldo bunu başaran ilk isim oldu. Sporting'de başladığı Futbol kariyerini sırasıyla Manchester United, Real Madrid, Juventus ve sonrasında yine Manchester United'da devam etiren Ronaldo, Aralık 2022'den bu yana Al-Nassr forması giyiyor. Kariyerinde Ballon D'or ödülünü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 131 gol attı.

Ronaldo, en fazla golü Real Madrid formasıyla attı. CR7, eflatun- beyazlılarla tam tamına 450 kez gol sevinci yaşadı.

F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak
Medina'da beklenmedik gelişme!
DİĞER
Ya rızasıyla ya da kolluk kuvvetleriyle yıkılacak! Şahan Gökbakar’ın evi mühürlendi!
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran'ın eşi itiraf etti
Yusuf Yazıcı'dan flaş karar! Beşiktaş ve G.Saray...
En-Nesyri Süper Lig rekorunu kırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri Süper Lig rekorunu kırdı! En-Nesyri Süper Lig rekorunu kırdı! 09:49
Wolverhampton - Newcastle United maçı ne zaman? Wolverhampton - Newcastle United maçı ne zaman? 09:41
Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor 09:32
F.Bahçe Kasımpaşa'ya konuk oluyor! F.Bahçe Kasımpaşa'ya konuk oluyor! 09:35
Tottenham - Arsenal maçı ne zaman? Tottenham - Arsenal maçı ne zaman? 09:37
Beşiktaş dev maçta Trabzonspor karşısında! Beşiktaş dev maçta Trabzonspor karşısında! 09:37
Daha Eski
Kayserispor - Eyüpspor maçı ne zaman? Kayserispor - Eyüpspor maçı ne zaman? 08:56
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? 09:01
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:07
Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? 09:12
Iğdır FK - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Iğdır FK - Esenler Erokspor maçı ne zaman? 09:19
Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman? Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman? 09:24