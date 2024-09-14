1 milyar takipçi

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını açıkladı. Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Instagram'da 638, Facebook'ta 170 ve Twitter'da (X) 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip. Ronaldo bunu başaran ilk isim oldu. Sporting'de başladığı Futbol kariyerini sırasıyla Manchester United, Real Madrid, Juventus ve sonrasında yine Manchester United'da devam etiren Ronaldo, Aralık 2022'den bu yana Al-Nassr forması giyiyor. Kariyerinde Ballon D'or ödülünü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 131 gol attı.

Ronaldo, en fazla golü Real Madrid formasıyla attı. CR7, eflatun- beyazlılarla tam tamına 450 kez gol sevinci yaşadı.