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Efsaneye veda

24 Ağustos’ta hayata gözlerini yuman Christoph Daum, son yolculuğuna uğurlanıyor. Efsane isim, 12 Eylül Perşembe günü Köln’ün stadından son yolculuğuna uğurlanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Efsaneye veda

Ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Bursaspor'la önemli başarılara imza atan Alman teknik adam Christoph Daum, 24 Ağustos'ta hayata gözlerini yummuştu. Türk dostu olan ve ülkemizi her defasında ikinci vatanı olarak açıklayan efsane spor adamı, 12 Eylül Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak. Almanya'da Bayer Leverkusen, FC Köln ve Stuttgart'ı çalıştıran Daum için Köln'ün stadı RheinEnergie Stadı'nda anma töreni düzenlenecek. Tören saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinin katılacağı törende Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Bursaspor yönetim kurulundan da bazı isimler hazır bulunacak.

Daum, Türkiye'deki son röportajını Fotomaç Gazetesi'nden Şafak Gözmen'e vermişti.

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