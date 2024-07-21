Haberler Futbol Türkiye - İspanya maçını İZLE | Türkiye U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - İspanya maçını İZLE | Türkiye U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerinde heyecan devam ediyor. U19 Milli Futbol Takımı'mız ile İspanya karşı karşıya gelecek. Seaview Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 08:45 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 09:07
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Türkiye - İspanya maçını İZLE | Türkiye U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda mücadele eden U19 Milli Takım'ımız, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Belfast'ta Seaview Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İspanya maçı 19 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

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