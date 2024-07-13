BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Temmuz Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık 14:00 Charlton Athletic - Göztepe 18:00 Kasımpaşa - Hull City 18:30 Beşiktaş - Dinamo Zagreb (EXXEN) 18:30 Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor 19:00 RC Strasbourg - Fenerbahçe (S Sport Plus)

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