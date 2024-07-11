Süper Pendik

Tekrar Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir kadro kuran Pendikspor, sezonu Manisa FK'da geçiren Brezilyalı Sandro Lima ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Takımın en golcü oyuncusu olan Lima 31 maç oynadı. 33 yaşındaki forvet 2 bin 392 dakika sahada kaldı ve 11 kez fileleri sarstı 3 asistlik performansıyla takımın en skorer ve en önemli ismi olmuştu. Öte yandan, Pendikspor, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor takımında forma giyen kaleci Emre Koyuncu'yu kadrosuna kattı. Geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunda ilk 11'de toplam 14 maça çıkan Emre Koyuncu, kırmızı kart görmezken yalM nızca 1 kez sarı kart gördü.