Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen A Milli kaleci Altay Bayındır'ın son durumu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Ada ekibinde istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Süper Lig ekiplerinin de gündemine gelen başarılı file bekçisinin yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
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Teknik direktör Erik ten Hag, birçok maçta hatalı gol yemesine ve taraftarın tepkisine karşın Onana ısrarından vazgeçmedi.
Süper Lig ekiplerinin de gündemine gelen Altay Bayındır, transferde tercihini yaptı.
ALTAY BAYINDIR CELTIC'E DOĞRU!
Akşam'ın Ada basınından derlediği habere göre; İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor.
Yeşil beyazlı ekibin sezonun sona ermesiyle birlikte emekliliğe ayrılan Joe Hart'ın boşluğunu milli kaleciyle dolduracağı aktarıldı.
Altay Bayındır'ın da düzenli forma giymek istediği için bu teklife sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.
Celtic'in, 26 yaşındaki kaleciye 4 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.
Altay Bayındır, Manchester United formasıyla tek maçına 28 Ocak'ta FA Kupası'nda oynanan Newport Country'ye karşı çıktı. 26 yaşındaki eldiven bu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
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