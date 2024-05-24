Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

Altay Bayındır, yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılarak 5 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig devi Manchester United'ın yolunu tuttu.

İngiliz devinde forma yüzü göremeyen başarılı eldiven, kararını düzenli süre alabileceği bir takıma gitmekten yana kullandı.