Haberler Futbol Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen A Milli kaleci Altay Bayındır'ın son durumu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Ada ekibinde istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Süper Lig ekiplerinin de gündemine gelen başarılı file bekçisinin yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 10:34
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Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

Altay Bayındır, yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılarak 5 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig devi Manchester United'ın yolunu tuttu.

Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

İngiliz devinde forma yüzü göremeyen başarılı eldiven, kararını düzenli süre alabileceği bir takıma gitmekten yana kullandı.

Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

Manchester United'da yine sezon başında transfer edilen Andre Onana ile forma rekabetinde olan Altay Bayındır, Kamerunlu kaleciden formayı alamadı.

Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Erik ten Hag, birçok maçta hatalı gol yemesine ve taraftarın tepkisine karşın Onana ısrarından vazgeçmedi.

Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinin de gündemine gelen Altay Bayındır, transferde tercihini yaptı.

Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

ALTAY BAYINDIR CELTIC'E DOĞRU!
Akşam'ın Ada basınından derlediği habere göre; İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor.

Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

Yeşil beyazlı ekibin sezonun sona ermesiyle birlikte emekliliğe ayrılan Joe Hart'ın boşluğunu milli kaleciyle dolduracağı aktarıldı.

Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

Altay Bayındır'ın da düzenli forma giymek istediği için bu teklife sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

Altay Bayındır transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oldu

Celtic'in, 26 yaşındaki kaleciye 4 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

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