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İskoçya-İsrail maçına güvenlik gerekçesiyle taraftar alınmayacak

2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2025) İskoçya ile İsrail arasında 31 Mayıs'ta Glasgow şehrinde oynanacak maça güvenlik gerekçesiyle taraftar alınmayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 15:48
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İskoçya-İsrail maçına güvenlik gerekçesiyle taraftar alınmayacak

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Güncellenen istihbarat ve tüm taraflarla yapılan kapsamlı güvenlik istişareleri sonucunda, İskoçya ile İsrail arasında 31 Mayıs'ta Hampden Park'taki EURO 2025 eleme maçı artık kapalı kapılar ardında oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

İskoçya'daki ilk maçın ardından iki takım arasında İsrail'in ev sahipliğinde 4 Haziran'da Macaristan'da yapılacak karşılaşma da taraftarsız oynanacak.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), FIFA'ya, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail Futbol Federasyonunun, Zürih merkezli kuruluştan atılması için çağrı yapmıştı. Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Clare Daly de İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi çağrısında bulunmuştu.

FIFA ve UEFA'nın Gazze'ye yönelik saldırılarda bulunan İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulamaması dikkati çekiyor. Rusya'yı, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıların henüz ilk günlerinde, sivil ölümlerini gerekçe göstererek tüm turnuvalardan men eden FIFA ve UEFA, İsrail'e karşı ise sessiz kaldı.

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