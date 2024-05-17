Haberler Futbol İsrail futboldan men edilecek mi? FIFA kararını verecek

İsrail futboldan men edilecek mi? FIFA kararını verecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonunun İsrail'in futboldan men edilmesi talebini değerlendirmek için bağımsız hukuki tavsiye alacağını söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 15:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsrail futboldan men edilecek mi? FIFA kararını verecek

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), üyesi olduğu Asya Futbol Konfederasyonunun da desteğini alarak, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 74. FIFA Kongresi'nde İsrail'in futboldan men edilmesi talebinde bulundu.

PFA Başkanı Jibril Rajoub, kongrede yaptığı konuşmada, İsrail'in FIFA kurallarını çiğnediğini belirterek, bu ülkenin üyeliğinin "derhal" askıya alınmasını talep etti.

Kongrede oylama yapılması çağrılarını geri çeviren FIFA Başkanı Infantino, konunun karar organı olan FIFA Konseyi tarafından ele alınması gerektiğini kaydetti.

Infantino, kongrede yaptığı konuşmada, "FIFA, Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan üç talebi değerlendirmek, FIFA'nın statü ve düzenlemelerinin doğru şekilde uygulandığından emin olmak için hemen bağımsız bir hukuk uzmanını görevlendirecek. Durumun aciliyeti nedeniyle, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve uygun olan kararları almak üzere FIFA Konseyi, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü toplanacak." ifadelerini kullandı.

Dünya ve Avrupa futbolunun çatı kuruluşları FIFA ve UEFA, daha önce hükümetlerin eylemleri nedeniyle üye ülkelere yönelik harekete geçmiş, Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus takımlarını müsabakalardan men etmişti.

Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i
G.Saray'dan flaş gönderme! "Çakma değil gerçek 5. yıldız"
DİĞER
100 milyon Euro'ya Süper Lig yıldızı! Listeyi görünce çok şaşıracaksınız
Başkan Erdoğan'dan Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri
Kartal'dan sürpriz tercih! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i
G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF Başkanı Büyükekşi Infantino ile bir araya geldi
Resmen duyurdular! İşte Terim'in yerine gelen isim
İOKBS sonuç sorgulama ekranı 2024 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf Bursluluk Sınav sonuçları öğrenme
BİM AKTÜEL KATALOG 17 MAYIS | Kamp malzemeleri - Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 MAYIS rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli tekvandoculardan Paris 2024 öncesi önemli başarı Milli tekvandoculardan Paris 2024 öncesi önemli başarı 15:36
Derbide gözler golcülerde olacak Derbide gözler golcülerde olacak 15:34
Konyaspor işini son maça bırakmak istemiyor Konyaspor işini son maça bırakmak istemiyor 15:32
Resmen duyurdular! İşte Terim'in yerine gelen isim Resmen duyurdular! İşte Terim'in yerine gelen isim 14:47
Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i 14:42
Al Hazm - Al Riyadh maçı ne zaman? Al Hazm - Al Riyadh maçı ne zaman? 14:00
Daha Eski
F.Bahçe derbide deplasman karnesine güveniyor F.Bahçe derbide deplasman karnesine güveniyor 14:02
Derbilerde kartlar havada uçuşuyor! Derbilerde kartlar havada uçuşuyor! 14:04
Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman? Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman? 14:04
Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde 14:09
Al Ahli Jeddah - Abha maçı ne zaman? Al Ahli Jeddah - Abha maçı ne zaman? 14:10
Galatasaray evinde Fenerbahçe deplasmanda etkili Galatasaray evinde Fenerbahçe deplasmanda etkili 14:10