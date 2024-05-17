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Fatih Terim'in ayrılığı Yunan basınında gündem oldu!

Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim dönemi sona erdi. Terim'in kulüp başkanıyla yaptığı görüşme sonrası ayrılık kararı verildi. Fatih Terim'in takıma veda etmesi Yunan basınında gündem oldu. İşte o başlıklar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 15:59
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Fatih Terim'in ayrılığı Yunan basınında gündem oldu!

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile yollarını ayırdı. Tecrübeli teknik adamın ayrılığı sonrasında Yunan basını, son dönemdeki kötü sonuçlardan ve PAOK karşısında alınan farklı mağlubiyetten dolayı Terim ile devam edilmediğini aktardı.

Yunan basınında yer alan başlıklar şöyle:

Kathimerini: "Panathinaikos yedek kulübesinden son olarak Fatih Terim ayrıldı. 'Yoncalar' 19 Mayıs Pazar günü Leoforos'ta Olympiakos ile; Yunanistan Kupası finalinde Aris ile oynanacak büyük derbiyi göz önünde bulundurarak onun yerini hemen Christos Contis'e bırakıyor. Play-Off'ların 9'uncu maçında Toumba'da PAOK'a karşı alınan 'ağır' yenilgi Fatih Terim'i çıkış kapısına götürdü."

Vradini: "Türk teknik direktörün 'Yoncalar'dan geçişi felaket oldu ve Toumba'da PAOK'a karşı alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından bardak taştı. Tecrübeli teknik adam Türkiye'de bir efsane olabilir. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa futbolunda kendi hikayesini yazmıştı ancak kulübün organizasyonuna ve ortamına 'bağlı' olmayan yanlış bir tercih olduğu ortaya çıktı."

Tovima: "Play-Off'ların 9'uncu maçında Toumba'da Panathinaikos'un PAOK'a çok 'ağır' yenilgisi (Üst üste üçüncü) Fatih Terim'i çıkış kapısına götürdü."

Protagon: "Apostolos Nikolaidis'e Ivan Jovanovic'inkinden daha iyi sonuçlar vaat ederek gelen Türk teknik adam, başarısızlıkla ayrıldı. Yerini Christos Contis devraldı."

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