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TFF'den seçim açıklaması! İmza sayısı...

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, seçim için yapılan imza sayısı hakkında bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 16:32 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 16:49
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TFF'den seçim açıklaması! İmza sayısı...

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık." şeklindeki açıklamasına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt geldi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur.

İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür.

Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir.

Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür.

Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

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