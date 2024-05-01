Haberler Futbol Thibaut Courtois Avrupa Futbol Şampiyonası'nda er almayacak

Thibaut Courtois Avrupa Futbol Şampiyonası'nda er almayacak

Son dakika spor haberleri...EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak Belçika'da Thibaut Courtois için hocasından kötü haber geldi. Belçika'nın hocası Domenico Tedesco, "Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroda yer almayacak." dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 10:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thibaut Courtois Avrupa Futbol Şampiyonası'nda er almayacak

Real Madrid'de bu sezon dizinden iki kez sakatlık yaşayan Thibaut Courtois, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika'nın kadrosuna dahil edilmeyecek.

Alman basınından Kicker'e konuşan Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tecrübeli kaleciyi yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroya almayacağını söyledi.

Tedesco açıklamasında, "Bu konuyla ilgili zaten her şey söylendi. Formda ve sakatlığı bulunmayan oyunculara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İKİ KEZ DİZ SAKATLIĞI YAŞADI

Sezon başında çapraz bağı kopan Thibaut Courtois uzun süre sahalardan uzak kaldı.

İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden forma giymeye hazırlanan deneyimli kaleci dizinden bir sakatlık daha yaşadı.

Bu sezon 48 maç kaçıran Courtois, LaLiga'da Real Madrid'in Cadiz'le oynayacağı maçta yeniden formasına kavuşabilir.

G.Saray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi...
Tarihe geçecek imza! G.Saray transfer rekorunu kırıyor
DİĞER
Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu bakın kim çıktı! “Aynı annesi”
Sendika temsilcileri 1 Mayıs için Taksim'de! Filistin ve Gazze unutulmadı | Kaçak yürüyüşlere polis müdahalesi: Gözaltılar var
Davinson ile Nelsson takımda kalacak mı?
Kartal çok ısrar etmişti! Hayal kırıklığı yarattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al Hazm - Al Akhdoud maçı ne zaman?
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Mayıs bugün kimin maçı var?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 MAYIS rakamları
İstanbul 1 Mayıs iptal seferler 🚢 İDO, BUDO, şehir hatları
Deprem mi oldu son dakika 1 Mayıs
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Courtois şoku! Avrupa Şampiyonası... Courtois şoku! Avrupa Şampiyonası... 10:16
G.Saray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi... G.Saray'a 18'lik yetenek! Okan Buruk'un yeni gözdesi... 10:10
Al Hazm - Al Akhdoud maçı ne zaman? Al Hazm - Al Akhdoud maçı ne zaman? 10:07
Chelsea - Tottenham maçı ne zaman? Chelsea - Tottenham maçı ne zaman? 10:01
Davinson ile Nelsson takımda kalacak mı? Davinson ile Nelsson takımda kalacak mı? 09:40
Hamsik devrede! Dünya yıldızı... Hamsik devrede! Dünya yıldızı... 09:35
Daha Eski
Arat'tan Musrati sözleri! "Derbiden sonra..." Arat'tan Musrati sözleri! "Derbiden sonra..." 09:11
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Mayıs bugün kimin maçı var? 09:03
Tuzla’da 5 oyuncu ifadeye! Tuzla’da 5 oyuncu ifadeye! 00:31
Diyarbekir galip Diyarbekir galip 00:30
İşte VAR kayıtları İşte VAR kayıtları 00:29
Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek 00:28