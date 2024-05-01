Thibaut Courtois Avrupa Futbol Şampiyonası'nda er almayacak

Real Madrid'de bu sezon dizinden iki kez sakatlık yaşayan Thibaut Courtois, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika'nın kadrosuna dahil edilmeyecek.

Alman basınından Kicker'e konuşan Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tecrübeli kaleciyi yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroya almayacağını söyledi.

Tedesco açıklamasında, "Bu konuyla ilgili zaten her şey söylendi. Formda ve sakatlığı bulunmayan oyunculara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İKİ KEZ DİZ SAKATLIĞI YAŞADI

Sezon başında çapraz bağı kopan Thibaut Courtois uzun süre sahalardan uzak kaldı.

İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden forma giymeye hazırlanan deneyimli kaleci dizinden bir sakatlık daha yaşadı.

Bu sezon 48 maç kaçıran Courtois, LaLiga'da Real Madrid'in Cadiz'le oynayacağı maçta yeniden formasına kavuşabilir.