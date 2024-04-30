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Yunan basını duyurdu!  Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona mı eriyor?

Son dakika spor haberleri...Takımı Panathinaikos'un Aris'e 1-0 kaybetmesinin ardından Yunanistan'ta Fatih Terim eleştirilerin hedefi haline geldi. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 10:11
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Yunan basını duyurdu!  Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona mı eriyor?

Sport24'ün geçtiği habere göre Fatih Terim ile Panathinaikos'un ilişkisi kesiliyor. Son Aris yenilgisi sonrası tecrübeli teknik adamla yolların ayrılacağı iddia edildi.

FATİH TERİM İÇİN AYRILIK İDDİASI

Haberde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un AEK yenilgisinden sonra dahi Fatih Terim'le yola devam etme düşüncesinde olduğu belirtildi. Hatta ikilinin gelecek sezonun planlaması için bir araya geldiği aktarıldı. Öte yandan Aris yenilgisi ve sonrasında yaşananlar başkanın fikrini değiştirmesine sebep oldu.

Alafouzos'un Fatih Terim'le büyük risk aldığı ancak deneyimli teknik adamın sonunun geldiği ve artık geri dönüşün olmadığı dile getirildi.

Haberde Fatih Terim'in soyunma odasındaki herkesin güvenini kaybettiği vurgulandı.

Kulüpte bazı isimlerin 15 Mayıs'taki PAOK maçı öncesi Fatih Terim'in gönderilmesini talep ettiği ancak bunun pek mümkün görünmediği aktarıldı.

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