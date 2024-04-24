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TFFHGD'den yabancı VAR hakemi kararına tepki

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), yabancı VAR hakemi uygulamasına karşı olduklarını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 14:23
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TFFHGD'den yabancı VAR hakemi kararına tepki

TFFHGD'den yapılan açıklamada, milli değerlerin bir milleti millet yapan unsurların başında geldiğini belirterek, "Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi olarak Türk'ün gücünün her alanda ön plana çıktığı dünyada kendi değerlerimize sahip çıkılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Liglerimizde uygulanmaya başlayan yabancı gözlemci, yabancı VAR hakemi uygulamasına karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Ülkemizde yönetim kademelerinde Türk insanına duyulan güvenin önemli olduğunu, bunun içinde federasyonumuz ve kurullarında da görev yapan yöneticilere belirtmek isteriz ki 85 milyonluk ülkemizde en üst ligden en alt lige kadar tüm üyelerimize gereken değer verildiğinde bu görevleri en iyi şekilde yapacağına güvenimiz tamdır." denildi.

Seçimde verilen vaatlerin hayata geçmesi için çalışmaların sürdüğüne yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Merkez seçimlerinden önce yaptığımız lansmanda vaat ettiğimiz tüm projelerimizi hayata geçirmek adına seçim sonuçlarının ilanından itibaren çalışmaya başladığımızı belirtmek isteriz. Bizi destekleyen desteklemeyen kim olursa olsun yöneticisi bulunduğumuz hakemlerimizin, gözlemcilerimizin ve mentörlerimizin hak ettiği en iyi yerlere gelmesi adına her alanda mücadele edeceğimizi gerek devletin bütün kademeleriyle gerekse Futbol Federasyonu ve Kurullarıyla temaslarda bulunacağımızı belirtmek isteriz."

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