Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '29 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 29 Mart Cuma 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

İspanya - LaLiga

23:00 Cadiz - Granada (S Sport, S Sport Plus)

Fransa - Ligue 1

23:00 Lille - Lens (beIN Sports 4)

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Al Taawon - Al Hazm

22:00 Al Ettifaq - Al Ahli Jeddah

22:00 Damac FC - Al Khaleej

22:00 Al Akhdoud - Al Raed

22:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Fayha

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında 'İstanbul' pazarlığı! İmamoğlu'ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş'a böyle el çektirdiler
Joao Pedro'dan F.Bahçe ve transfer itirafı!
Aslan'da Samuray harekatı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Damak - Al Khaleej maçı hangi kanalda?
Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah maçı hangi kanalda?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Mart rakamları
Cuma Hutbesi DİYANET 29 MART 2024
ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 🤲
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Joao Pedro'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! Joao Pedro'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! 09:15
Eski hocası konuştu! "25 milyon euro..." Eski hocası konuştu! "25 milyon euro..." 09:14
Bugün kimin maçı var? 29 Mart Cuma Bugün kimin maçı var? 29 Mart Cuma 08:09
Berkay’da sona doğru Berkay’da sona doğru 07:37
A. Efes Baskonia'yı farklı yendi! A. Efes Baskonia'yı farklı yendi! 00:46
G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! 00:46
Daha Eski
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme 00:46
İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! 00:46
Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" 00:46
G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri 00:46
Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? 00:46
Transferde resmi açıklama! İşte yeni adresi Transferde resmi açıklama! İşte yeni adresi 00:46