BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
İspanya - LaLiga
23:00 Cadiz - Granada (S Sport, S Sport Plus)
23:00 Cadiz - Granada (S Sport, S Sport Plus)
Fransa - Ligue 1
23:00 Lille - Lens (beIN Sports 4)
23:00 Lille - Lens (beIN Sports 4)
Suudi Arabistan - Pro Lig
22:00 Al Taawon - Al Hazm 22:00 Al Ettifaq - Al Ahli Jeddah 22:00 Damac FC - Al Khaleej 22:00 Al Akhdoud - Al Raed 22:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Fayha
22:00 Al Taawon - Al Hazm
22:00 Al Ettifaq - Al Ahli Jeddah
22:00 Damac FC - Al Khaleej
22:00 Al Akhdoud - Al Raed
22:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Fayha
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