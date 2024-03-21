BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Euro 2024 Elemeler 22:45 Polonya - Estonya (SSport Plus) 22:45 Galler - Finlandiya 22:45 Bosna-Hersek - Ukrayna (SSport Plus) 22:45 İsrail - İzlanda 20:00 Gürcistan - Lüksemburg (SSport 2, S Sport Plus) 22:45 Yunanistan - Kazakistan (SSport 2, S Sport Plus)

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