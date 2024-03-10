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Huddersfield Town 1-4 West Bromwich Albion (MAÇ SONUCU - ÖZET) Okay Yokuşlu...

Huddersfield Town ile West Bromwich Albion, İngiltere Championship maçında kozlarını paylaştı. West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'nun bir gol attığı maçta Huddersfield Town'ı 4-1 yendi. Konuk ekibin diğer gollerini, 51 ve 73. dakikalarda Michael Johnston, 60. dakikada Kyle Bartley attı. Huddersfield Town'ın tek golü ise 30. dakikada Delano Burgzorg'dan geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 19:26
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Huddersfield Town 1-4 West Bromwich Albion (MAÇ SONUCU - ÖZET) Okay Yokuşlu...

İngiltere Championship'te West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'nun bir gol attığı maçta Huddersfield Town'ı 4-1 yendi.

John Smith's Stadı'nda oynanan 37. hafta mücadelesinde Huddersfield Town, West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Karşılaşmada 90 dakika görev alan Okay Yokuşlu, 66. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu sezon ligde 36. maçına çıkan Okay, rakip fileleri ilk kez havalandırdı.

Konuk ekibin diğer gollerini, 51 ve 73. dakikalarda Michael Johnston, 60. dakikada Kyle Bartley attı. Huddersfield Town'ın tek golü ise 30. dakikada Delano Burgzorg'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 63 yapan West Bromwich Albion, 5. sırada yer aldı. Düşme hattından kurtulamayan Huddersfield Town ise 38 puanla 22. basamakta kaldı.

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