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Chelsea - Liverpool maçı CANLI İZLE | Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Chelsea ve Liverpool kozlarını paylaşacak. Kritik maçın yayın bilgileri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 16:00
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Chelsea - Liverpool maçı CANLI İZLE | Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan sürüyor. Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Liverpool maçı 25 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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KUPAYI EN ÇOK LİVERPOOL MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Liverpool, ilk kez 1960-61 sezonunda düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

"Kırmızılar", kupada 9 kez mutlu sona ulaşırken, Manchester City 8, Manchester United ise 6 kez şampiyonluk elde etti.

1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında üst üste 4 kez turnuvayı kazanan Liverpool, diğer zaferlerine 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında ulaştı.

Liverpool, 13 kezle organizasyonda en çok final oynayan takım konumunda da yer alıyor.

CHELSEA 8 SEZONDUR KAZANAMIYOR

İngiltere Lig Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Chelsea, turnuvada son yıllarda kupaya hasret kaldı.

Organizasyonda ilk kez 1965'te şampiyon olan "Maviler", 1998, 2005, 2007 ve 2015 senelerinde kupayı kaldırdı.

Turnuvada 1972, 2008, 2019 ve 2022'de final oynayan Chelsea, söz konusu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

KUPADA 3. KEZ FİNALDE KARŞILAŞACAKLAR

Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası tarihinde daha önce iki kez finalde birbirlerine rakip oldu.

İki takım arasında 2005'te oynanan finali Chelsea 3-2 kazanırken, 2022'deki finalde ise Liverpool penaltılarla 11-10 galip geldi.

İngiltere Lig Kupası'nda iki ekip toplam 7 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Chelsea 4, Liverpool 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.

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