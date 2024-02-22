Daniel Alves'e 4.5 yıl hapis cezası verildi!

İspanya'nın Barcelona şehrinde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Brezilyalı futbolcu Daniel Alves, hapis cezasına çarptırıldı.

İspanya'da yargılanan 40 yaşındaki Brezilyalı, 4.5 yıl hapis cezası ve 150 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Öte yandan Alves, 4.5 yılın ardından 5 yıl boyunca denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

22 Şubat Perşembe günü açıklanan Barcelona İl Mahkemesi 21. Bölümünün nihai kararına göre futbolcunun bu suçu 30 Aralık 2022 gecesi Sutton gece kulübünde işlendiğine karar verildi.

Alınan karara göre; 21. bölüm mahkemesi, mağdurun rızası olmadığının kabul edildiğini ve tecavüzün kanıtlandığını anlamak için şikayetçinin ifadesine ek olarak kanıt unsurları olduğunu düşündü. Bu nedenle Dani Alves'i 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl denetimli serbestlik ve mağduru da 9 yıl 6 ay tecrit ve hücre hapsinin yanı sıra 150 bin euro tazminat ve masrafların ödenmesine mahkum etmiştir.