BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 12 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ŞUBAT PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Süper Lig
17:00 Trabzonspor - Hatayspor (beIN Sports 1) 20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1) 20:00 Samsunspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)
17:00 Trabzonspor - Hatayspor (beIN Sports 1)
20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
20:00 Samsunspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)
TFF 1. Lig
20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)
20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)
Premier Lig
23:00 Crystal Palace - Chelsea
23:00 Crystal Palace - Chelsea
LaLiga
23:00 Almeria - Athletic Bilbao
23:00 Almeria - Athletic Bilbao
Serie A
22:45 Juventus - Udinese
22:45 Juventus - Udinese
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