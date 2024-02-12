BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 12 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ŞUBAT PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig 17:00 Trabzonspor - Hatayspor (beIN Sports 1) 20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1) 20:00 Samsunspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)

TFF 1. Lig 20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)

Premier Lig 23:00 Crystal Palace - Chelsea

LaLiga 23:00 Almeria - Athletic Bilbao

Serie A 22:45 Juventus - Udinese

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