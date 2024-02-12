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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 12 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '12 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 12 Şubat Pazartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 07:47
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 12 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ŞUBAT PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig

17:00 Trabzonspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

20:00 Samsunspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)

TFF 1. Lig

20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)

Premier Lig

23:00 Crystal Palace - Chelsea

LaLiga

23:00 Almeria - Athletic Bilbao

Serie A

22:45 Juventus - Udinese

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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