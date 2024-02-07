Fatih Terim Yunanları kendine hayran bıraktı! "Kimsede olmayan..."
Aldığı flaş kararla Yunanistan ekibi Panathinaikos başına geçen Fatih Terim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak tecrübeli teknik adam, gösterdiği performansla ülke gündemine oturdu. İşte detaylar...
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"KİMSEDE OLMAYAN..."
"AEK'ya karşı oynanan maçın son periyodu, Panathinaikos'un Toumba'da PAOK'a karşı ikinci yarıda gösterdiği performans büyük tepki topladı. Kaleci, stoperler ve daha birçok tartışma ve anlaşmazlık konusu.. Tartışmaya yer olmayan nokta ise Terim'in ne olduğuyla ilgili. Yunanistan'da başka kimsede olmayan bir performansa ve CV'ye sahip bir teknik direktör...
Neredeyse her yıl şampiyonluk maçına çıkmış bir teknik direktör, bu yüzden yaşıyor, nefes alıyor ve baskıyı nasıl yöneteceğini, hatta absorbe edeceğini ve oyuncularına yayılmasına izin vermeyeceğini biliyor. İşte bu kadar.
Terim, Panathinaikos'u çalıştırdığı süre boyunca oyuncularını antrenmandan çok maçlarda tanıdı. Bir ay içinde 10 maç oynadı. Her üç günde bir maç! Yani program şu şekildeydi: Oyun, dinlenme, rahatlama, oyun, dinlenme, rahatlama. Terim'in içine girdiği durum tam da buydu."
"TAKIM MÜKEMMEL FUTBOL OYNUYOR"
"Terim'in takımı için maç yapmadan geçireceği ilk Çarşamba olabilir. Terim bizi daha iyi tanımak için hızlı bir şekilde denemeler yaptı, test etti ve risk aldı. Atromitos'un ilk maçta yaptığı sürprizin ardından Olympiakos'u geçmesi ve ligde AEK ve Olympiakos'a karşı iki derbiye daha çıkması zorluydu. 10 maçın altısı bunlar!
Panathinaikos'taki ilk ayında Terim her şeyden önce baskının onun rutini olduğunu gösterdi. Büyük maçlardan beslenmeyi öğrendi ve bunu da iyi yapıyor. Kupada Olympiacos ve Atromitos'u geçti, OPAP Arena'da kolayca duble yapabilirdi, ligde Olympiacos'u kolayca yendi ve PAOK'a kaybetti. Takım şu anda mükemmel futbol oynuyor."
"TAKINTILI DEĞİL"
"Terim bir stoper istedi. Alafuzos ona iki tane verdi. Hugo ve Akaydın. İkisini de oyuna aldı. Bu ikiliyle ilk maçı Atromitos'a kaybetti, onlarla Peristeri'deki elemeyi kazandı. Olympiakos'a karşı, kadroda üç merkez savunmacı olmasına rağmen Yentvai ve stoper olmayan Arao'yu tercih etti.
Terim, Jovanovic'in yaptığı gibi oyuncuları "yakmayacak" gibi görünüyor ve aynı zamanda kişisel seçimlerine takıntılı değil, bulduklarından daha iyi olduklarına bir kez ve herkes için ikna etmek istiyor!"
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