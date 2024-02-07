Fatih Terim Yunanları kendine hayran bıraktı! "Kimsede olmayan..."

"KİMSEDE OLMAYAN..." "AEK'ya karşı oynanan maçın son periyodu, Panathinaikos'un Toumba'da PAOK'a karşı ikinci yarıda gösterdiği performans büyük tepki topladı. Kaleci, stoperler ve daha birçok tartışma ve anlaşmazlık konusu.. Tartışmaya yer olmayan nokta ise Terim'in ne olduğuyla ilgili. Yunanistan'da başka kimsede olmayan bir performansa ve CV'ye sahip bir teknik direktör...

Neredeyse her yıl şampiyonluk maçına çıkmış bir teknik direktör, bu yüzden yaşıyor, nefes alıyor ve baskıyı nasıl yöneteceğini, hatta absorbe edeceğini ve oyuncularına yayılmasına izin vermeyeceğini biliyor. İşte bu kadar.