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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 1 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '1 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 1 Şubat Perşembe 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 09:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 1 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 ŞUBAT PERŞEMBE | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Premier Lig

22:30 West Ham United - Bournemouth (beIN SPORTS 5)

23:15 Wolverhampton - Manchester United (beIN SPORTS 3)

LaLiga

23:00 Getafe - Real Madrid (S Sport, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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