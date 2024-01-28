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Mısır - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Mısır ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mısır - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 11:20
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Mısır - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Mısır - Demokratik Kongo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Mısır ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mısır - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MISIR - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mısır - Demokratik Kongo maçı 28 Ocak Pazar günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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