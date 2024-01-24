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Nenad Bjelica'dan şok hareket! Sane'ye tokat attı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Union Berlin'in başına geçen teknik direktör Nenad Bjelica, Bayern Münih ile oynadıkları mücadelede Leroy Sane'ye attığı tokat nedeniyle kırmızı kart gördü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 00:35
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Nenad Bjelica'dan şok hareket! Sane'ye tokat attı

Bundesliga'da 13. hafta erteleme maçında Bayern Münih ile Union Berlin, Allianz Arena'da kozlarını paylaştı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Union Berlin'in başına geçen teknik direktör Nenad Bjelica'dan şok bir hareket geldi.

Hırvat çalıştırıcı, karşılaşmanın ikinci yarısında gerginlik yaşadığı Bayern Münih'li futbolcu Leroy Sane'ye tokat attı. Bjelica'nın attığı tokat sonrası saha bir anda karışırken, iki takım futbolcularının araya girmesi sonrası gerginlik yatıştırıldı.

Bjelica, Sane'ye attığı tokatın ardından maçın hakemi Frank Willenborg tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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