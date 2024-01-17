Jose Mourinho ayrılıklar sayesinde servet kazandı

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho, çalıştığı takımlardan ayrıldığı dönemde aldığı tazminatlarla servetine servet katmaya devam ediyor.

Son olarak Serie A takımı Roma'yı çalıştıran Portekizli hocanın görevine son verildiği açıklandı.

ROMA'DAN 3.5 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK

Roma ile aldığı üst üste kötü sonuçların ardından görevine son verilen Mourinho, İtalyan kulübünden 3.5 milyon euro tazminat kazanacak.

DAHA ÖNCE KAZANDIĞI TAZMİNATLAR

Portekizli teknik adamın daha önce çalıştırdığı takımlarda da kazandığı tazminatlar dikkat çekti. Mourinho, 2007'de Chelsea'den 20.9 milyon euro, 2013'te Real Madrid'den 19.7 milyon euro, 2015'te yeniden Chelsea'den 14.7 milyon euro, 2018'de Manchester United'dan 19.7 milyon euro ve 2021 yılında Tottenham Hotspur'dan 20.9 milyon euro tazminat kazanmıştı.

TOPLAM 99.2 MİLYON EURO

Tecrübeli çalıştırıcının şu ana kadar çalıştırdığı takımlardan 99.2 milyon euro tazminat kazanarak büyük bir servetin sahibi oldu.