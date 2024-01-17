Haberler Futbol Jose Mourinho ayrılıklar sayesinde servet kazandı

Jose Mourinho ayrılıklar sayesinde servet kazandı

Son dakika spor haberleri... Son olarak Roma'daki görevine son verilen Jose Mourinho, görevine son verilen takımlardan şu ana kadar toplamda 99.2 milyon Euro kazanç sağladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:12 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho ayrılıklar sayesinde servet kazandı

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho, çalıştığı takımlardan ayrıldığı dönemde aldığı tazminatlarla servetine servet katmaya devam ediyor.

Son olarak Serie A takımı Roma'yı çalıştıran Portekizli hocanın görevine son verildiği açıklandı.

ROMA'DAN 3.5 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK

Roma ile aldığı üst üste kötü sonuçların ardından görevine son verilen Mourinho, İtalyan kulübünden 3.5 milyon euro tazminat kazanacak.

DAHA ÖNCE KAZANDIĞI TAZMİNATLAR

Portekizli teknik adamın daha önce çalıştırdığı takımlarda da kazandığı tazminatlar dikkat çekti. Mourinho, 2007'de Chelsea'den 20.9 milyon euro, 2013'te Real Madrid'den 19.7 milyon euro, 2015'te yeniden Chelsea'den 14.7 milyon euro, 2018'de Manchester United'dan 19.7 milyon euro ve 2021 yılında Tottenham Hotspur'dan 20.9 milyon euro tazminat kazanmıştı.

TOPLAM 99.2 MİLYON EURO

Tecrübeli çalıştırıcının şu ana kadar çalıştırdığı takımlardan 99.2 milyon euro tazminat kazanarak büyük bir servetin sahibi oldu.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaraylılar çok kızdı! Icardi o lige gitmek istiyor...
CHP oy uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi! DEM'li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik
Dursun Özbek: Sayın Bakan İstanbul için bir şans!
Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte G.Saray'ın Ümraniye maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mbappe açıkladı! Real Madrid'e transfer olacak mı?
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 17 Ocak Çarşamba
1 Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru takibi
Bağkur emekliliği prim gün sayısı kaç oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman? Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman? 16:19
Mourinho ayrılıklarla servet kazandı! Mourinho ayrılıklarla servet kazandı! 16:12
Unionistas - Barcelona maçı ne zaman? Unionistas - Barcelona maçı ne zaman? 16:05
Kayserispor'dan icra iddialarına yanıt! Kayserispor'dan icra iddialarına yanıt! 15:42
Dursun Özbek: Sayın Bakan İstanbul için bir şans! Dursun Özbek: Sayın Bakan İstanbul için bir şans! 15:42
Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte G.Saray'ın Ümraniye maçı 11'i Buruk'tan kupa rotasyonu! İşte G.Saray'ın Ümraniye maçı 11'i 15:36
Daha Eski
Allegri'den Kenan Yıldız sözleri! Allegri'den Kenan Yıldız sözleri! 15:35
Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? 15:34
Kurum Beşiktaş yöneticileriyle buluştu Kurum Beşiktaş yöneticileriyle buluştu 15:28
Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman? Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman? 15:26
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona! Anadolu Efes'in konuğu Barcelona! 15:14
Umut Nayir'den müthiş gol! Umut Nayir'den müthiş gol! 15:05