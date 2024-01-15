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Senegal 3-0 Gambiya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Senegal, Gambiya'yı 3-0 mağlup etti. Senegal'e galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Pape Guaye ve 52'nci dakika ile 86'ncı dakikada Lamine Camara kaydetti. Gambiya'da Ebou Adams, 45+8'inci dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 19:32
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Senegal 3-0 Gambiya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın C Grubu'nda son şampiyon Senegal ile Gambiya karşı karşıya geldi. Charles Konan Banny Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Senegal, 3-0 kazandı. Senegal'e galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Pape Guaye ve 52'nci dakika ile 86'ncı dakikada Lamine Camara kaydetti. Gambiya'da Ebou Adams, 45+8'inci dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan Gambiya'da Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley ve MKE Ankaragücü'nde oynayan Ali Sowe mücadeleye ilk 11'de başladı. Omar Colley 90 dakika forma giyerken; Ali Sowe ise 66 dakika sahada kaldı.

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