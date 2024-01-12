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Hull City-Norwich City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Championship'in 27. haftasında Hull City ile Norwich City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Hull City-Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:10
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Hull City-Norwich City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftası açılış maçında Hull City, evinde Norwich City'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City-Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY-NORWICH CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City-Norwich City maçı 12 Ocak Cuma günü saat 23.00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı henüz yok.

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