Haberler Futbol Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Kupası

Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Kupası

Portekiz Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Benfica ile Braga karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Kupası

Benfica - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Portekiz Kupası'nda heyecan devam ediyor. Benfica ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Braga maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 23:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...Meğer Süt Kardeşler filminin yıldızıymış
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Kaçak villanın hesabı sorulacak
Cimbom'a Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti
Martial F.Bahçe'ye! İngiliz muhabir duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman?
Milan - Atalanta maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Ocak rakamları
Deha filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan o isme dikkat çekti! Usta yazardan o isme dikkat çekti! 08:32
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 10 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 10 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:21
Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı! Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı! 01:42
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:31
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:30
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
Daha Eski
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:17
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:04
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:56
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:55
Antalyaspor'da Bahadır şov! Antalyaspor'da Bahadır şov! 00:46