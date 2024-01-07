Panathinaikos 2-1 Panaitolikos | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fatih Terim 2'de 2 yaptı)

Yunanistan Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Terimli Panathinaikos, Panaitolikos'u konuk etti.

Terim'in öğrencileri rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Sporda şiddet olayları nedeniyle 12 Şubat'a kadar maçların seyircisiz oynanmasına karar verilen Yunanistan'da, Terim'in ikinci maçı da boş tribünler önünde oynandı.

Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'un tek golü 90+2. dakikada eski Konyasporlu Levan Shengelia'dan geldi,

Fatih Terim ile birlikte 2'de 2 yapan Panathinaikos, puanını 40'a yükseltti. Panetolikos'un ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 14 puanda kaldı.

Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. Panetolikos ise Aris'i ağırlayacak.