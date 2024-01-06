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Vissel Kobe Juan Mata ile yollarını ayırdı!

Japonya'da kariyerini sürdüren 35 yaşındaki Juan Mata, Vissel Kobe kulübünden ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:41
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Vissel Kobe Juan Mata ile yollarını ayırdı!

Japonya'da son şampiyon Vissel Kobe, 35 yaşındaki İspanyol orta saha Juan Mata ile sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu.

Japonya'nın Vissel Kobe kulübünde sözleşmesi biten İspanyol futbolcu Juan Mata ile yollar ayrıldı. Yaşanan ayrılık kulübün resmi internet sitesinden resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada, Mata ile sözleşme yenilememe kararı alındığı bildirildi.

Juan Mata ise ayrılıkla ilgili, kulübün ilk kez lig şampiyonluğuna ulaştığı tarihi anın bir parçası olmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek teşekkür etti.

Japon ekibi, kasım ayında tarihinde ilk defa lig şampiyonluğuna uzanırken deneyimli futbolcu Mata da kadroda yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılılarla 18 maça çıkıp 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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