Özel davetliler tribünde

Riyad'daki Süper Kupa maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milletvekilleri; Mehmet Baykan ile Saffet Sancaklı, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, teknik direktörler Lucescu ile Roberto Mancini, eski futbolcular S. İnan, M. Topal ve birçok davetli tribünden takip edecek.

takip edecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı, 25 bin kişi kapasiteye sahip Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanacak. Al-Nassr'ın ev sahipliğini yapan statta; Cristiano Ronaldo, Mane, Brozovic ve Laporte sahne alıyor.