TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Başkan, şiddete futbolun hiçbir alanında tolerans gösterilmeyeceğini dile getirdi. Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz ertelenmesi kararını aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: Birbirimizi şikayet etmek yerine birlik olarak, sağduyu ile birlik ve beraberlik içinde hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yönetime geldiğimiz günden itibaren başaracaksak birlikte başaracağız diye altını çizmiştik. Türk futbolunun geleceği için atılması gereken adımları atmaya, çözülmesi gereken sorunları çözmeye ve tüm bunları camiamızla birlikte yapmaya devam edeceğiz.

FUTBOL HER ŞEYİN ÖNÜNDE

Büyükekşi, Meler'in sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada da gurur duydukları bir isim olduğunun altını çizerek, "İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Konuşacağımız hiçbir şey hakemimiz zalimce tekmelenirken iki elini başına siper ederek yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla bir şey söyleyemez. Hepimizin temel misyonu, futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedeceği bir alan olarak korumaktır. Bu güzel oyunun içinde asla şiddete yer yoktur. Saha içinde veya saha dışında benzeri bir olaya sıfır tolerans göstereceğimizi, oyunun vazgeçilmez parçası olan hakemlerimize ve hakemlik müessesesine yapılacak hiçbir saldırı ya da orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğimizi söylüyoruz" diye konuştu.

İLK ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK

TFF Başkanı, maçlardaki güvenlik sorunları hakkında ise "Güvenlikle ilgili mutlaka bir şeyler olacak. Güvenlikle ilgili her türlü kararın alınmasıyla ilgili talebimiz var. Bakanlıklarımızla hukuki olarak kanunda değişiklikler yapılması dahil dün konuştuk. Adalet Bakanımız ile yaptığımız görüşme sonunda çalışmalara başlandı. Biz de bu konuda TFF olarak işin paydaşıyız, biz de müdahil olacağız. Kulüplerimizle bu konuda görüşeceğiz. Özel güvenlikler var, kulüpler maliyetlerini ödüyor. Hedefimiz sadece hakemler değil, zaman zaman futbolculara karşı da şiddet hareketi oluyor, hepsinin can güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz" ifadesini kullandı.

ÇOK İYİ DİYE ÖDÜL VERİLMEDİ

Büyükekşi, Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın geçen yıl TFF tarafından aldığı fair-play ödülü ile ilgili de "Fairplay ödülleri ne zaman verilmiş; 1 yıl önce geçen sezon. Biz fairplay ödülünü herhangi bir kişi çok iyi diye vermiyoruz. O anda yapılan harekete göre veriyoruz. O da bağımsız kurum tarafından veriliyor. Fair-play kurulu bağımsız. 3 profesör var. Kendi aralarında konuşuyorlar. Bu tür bir uygulama yok. Fair-play kurulunu da biz kurduk. Bunlar da kendi aralarında tartışacaklar gözden geçirecekler. Geçmişte verdiğiniz ödül sonra farklı şekilde farklı olabilir" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN ÇOK İLGİLENDİ

BÜYÜKEKŞİ, "İlk andan itibaren yakından ilgilenen ve talimatlar veren Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Olayla ilgili hızla harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri ve Adalet Bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar" açıklamasında bulundu.

GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Büyükekşi, istifa söylentilerine ise "Görevimizin başındayız. Farazi şeyler üzerine iş yapmıyoruz. Böyle işlerle uğraşmaya gerek yok. Biraz önce pozitif gündem dedim. Lütfen sizler de böyle olun. Olumsuz şeylerle hurafelerle uğraşmayın. Olmayan şeyi konuşmanın manası yok. Böyle bir sebep de yok. Her şeyi şeffafça paylaşıyorum. Tek bir amacımız var; Türk futbolunu iyi yere getirebilmek. Bunu sadece tek başımıza yapamayız. Tüm birikimimizle iş yapmaya geldik" ifadelerine yer verdi.

MELER'İ KAMPA BEKLİYORUZ

Büyükekşi, "Hakemler maçlara çıkmayı kabul etti mi? Maçlara çıkmama kararları vardı." sorusuna, "Hakemlerin o günkü ruh halleri çok kötüydü. Biz de bu kararı alırken en çok gerek kamuoyunu gerekse hakemlerimizin bu konudaki tutumlarıyla ilgili onlarla çalışma yaptık, Ankara'da uzun bir konuşma yaptık. Onlar da saygı gösterdi, hafta sonu onlarla burada kamp yapılacak, psikolojilerinin eski haline gelmesi için çaba içinde olunacak. Hakemlerimizi aileleriyle birlikte ağırlayacağız, Meler'i de davet edeceğiz, durumu el verirse onu da kampa bekliyoruz" yanıtını verdi.

6222 YASASI DÜZENLENECEK

Bu gibi olayların tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve para cezasına ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında Ankara'da ziyaretten sonra ilgili bakanlıklarımız olmak üzere görüşmelerimizde hemfikir olduğumuz üzere 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da gerekli değişikliklerin yapılmasında bu süreçlerin paydaşı olarak TFF de yerini alacak. Ayrıca medyada futbol atmosferine zarar veren yayınlarla ilgili RTÜK ile iş birliği de devam edecek."

EURO 2024'TE YER ALMALI

Büyükekşi, Meler'in hakemliği bırakacağı iddialarının hatırlatılması üzerine "Meler, UEFA ve FIFA tarafından saygı gören değerli bir hakemimiz. Kendisinin EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Kendisini destekliyoruz. Öyle bir şey şu an söz konusu değil. Biraz zamana ihtiyacımız var. Kaybetmek çok kolay, kazanmamız gerek. Gerekli

ÖNEMLİ REFORMLAR YAPTIK

Göreve başladıklarında futbolun değerini düşüren tüm unsurları tespit ettiklerini aktaran TFF Başkanı Büyükekşi şunları kaydetti: Teşhis belliydi ve hemen tedaviye başladık, bu süreçte reform yaparak bütün konulara müdahil olmaya başladık. O gün nasıl Türk futbol ailesi ile birlik içinde tek vücut olduysak bugün de kısır tartışmaları bir kenara bırakıp tek vücut olma zamanı. Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır.

TEŞEKKÜRLER

Bu süreçte bize destek veren FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, İngiltere Hakem Komitesi Başkanı Howard Webb'e de teşekkür ediyorum.