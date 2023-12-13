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Halil Umut Meler ailesine kavuştu!

MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, tedavisinin ardından İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine döndü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 18:16 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 18:17
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Halil Umut Meler ailesine kavuştu!

Süper Lig'de 11 Aralık Pazartesi akşamı oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiminde ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayıp, ardından yerde de Koca'nın beraberindeki kişiler tarafından tekmelenen Hakem Halil Umut Meler, Ankara'daki tedavisinin ardından evine döndü. Maçın ardından iki geceyi Başkent'te özel bir hastanede gözetim altında geçiren 37 yaşındaki FIFA kokartlı hakem Meler, taburcu olduktan sonra özel araçla karayoluyla memleketi İzmir'in Selçuk ilçesine ulaştı. Meler'i getiren araç, 6 saat karayolu yolculuğundan sonra evine geldi.

Meler'i babası Bülent Meler başta olmak üzere, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları, komşuları ve İzmir Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği yönetimi karşılayıp çiçek verdiler. Halil Umut Meler, evinin önünde bekleyen yakınlarıyla tek tek sarılıp hasret giderdi.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Gazetecilerin soruları üzerine kısa bir açıklama yapan Meler, "Sağlık durumum iyi. Bir an önce evime gitmek istiyorum" dedi.

Meler, hakemliği bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soru üzerine ise, "Beni UEFA'dan aradılar. Daha sonra bu konuları açıklayacağım. Şu an evimde dinlenmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

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