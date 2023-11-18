Portekiz - İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Portekiz - İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Portekiz ile İzlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - İzlanda maçı 19 Kasım Pazar günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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