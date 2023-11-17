Azerbaycan İsveç'i dağıttı! Azerbaycan 3 - 0 İsveç ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri 9. hafta maçında Azerbaycan ile İsveç kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Azerbaycan 3-0 kazandı.

Maçta gol perdesini 3. dakikada Mahmudov açtı.

6. dakikada ise farkı 2'ye çıkaran golü Dadaşov kaydetti.

Azerbeycan'da 57. dakikada Bahlul Mustafazade maçta direk gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada 89. dakikada kendisinin 2 takımının 3. golünü atan Mahmudov, maçın skorunu tayin etti.

F Grubun'da aldığı galibiyet Azerbeycan'a yetmedi ve grubunu 4. sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyonası EURO 2024'e katılma şansını kaybettti.

Grubun diğer maçında ise Avusturya ile Estonya karşı karşıya geldi.

Avusturya rakibi 2-0 mağlup etti.

Grubunu lider tamamlayan Avusturya, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

Belçika ise Avusturya'nın arkasından 2. olarak EURO 2024'te bende varım dedi.

Günün diğer sonuçları ise şöyle:

A Grubu:

Güney Kıbrıs 1-3 İspanya

Gürcistan 2-2 İskoçya

G Grubu:

Bulgaristan 2 - 2 Macaristan