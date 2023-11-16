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ŞİLİ PARAGUAY maçı hangi kanalda? Şili - Paraguay maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Şili ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Şili - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:50
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ŞİLİ PARAGUAY maçı hangi kanalda? Şili - Paraguay maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Şili - Paraguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Şili ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şili - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞİLİ - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şili - Paraguay maçı 17 Kasım Cuma günü saat 03.30'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

ŞİLİ - PARAGUAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Şili: Cortes; Loyola, Diaz, Medel, Suazo; Pulgar, Echeverria, Mendez; Davila, Sanchez, Brereton Diaz

Paraguay: Carlos; Espinoza, Alderete, Gomez, Alonso; Villasanti, Sanchez; Villalba, Romero, Avalos; Sanabria

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