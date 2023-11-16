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Azerbeycan 3 - 0 İsveç ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) 9. hafta maçında Azerbeycan ile İsveç karşı karşıya geldi. Azerbeycan, maçta 3 puanı 3 golle aldı. Bir diğer maçta Avusturya ile Estonya karşı karşıya geldi. İşte son maçta EURO 2024'e gitmeye hak kazanan takımlar.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 22:33
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Azerbeycan 3 - 0 İsveç ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri 9. hafta maçında Azerbeycan ile İsveç kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Azerbeycan 3-0 kazandı.

Maçta gol perdesini 3. dakikada Mahmudov açtı.

6. dakikada ise farkı 2'ye çıkaran golü Dadaşov kaydetti.

Azerbeycan'da 57. dakikada Bahlul Mustafazade maçta direk gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada 89. dakikada kendisinin 2 takımının 3. golünü atan Mahmudov, maçın skorunu tayin etti.

F Grubun'da aldığı galibiyet Azerbeycan'a yetmedi ve grubunu 4. sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyonası EURO 2024'e katılma şansını kaybettti.

Grubun diğer maçında ise Avusturya ile Estonya karşı karşıya geldi.

Avusturya rakibi 2-0 mağlup etti.

Grubunu lider tamamlayan Avusturya, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

Belçika ise Avusturya'nın arkasından 2. olarak EURO 2024'te bende varım dedi.

Günün diğer sonuçları ise şöyle:

A Grubu:

Güney Kıbrıs 1-3 İspanya

Gürcistan 2-2 İskoçya

G Grubu:

Bulgaristan 2 - 2 Macaristan

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