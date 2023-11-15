Belçika 1 - 0 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Belçika ile Sırbistan, King Power at Den Dreef Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Belçika, Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçti. İlk yarı Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Belçika, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin iki futbolcusu mücadelede karşılıklı oynama şansı buldu. Belçika'dan Michy Batshuayi ile Sırbistan'dan Dusan Tadic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Her iki isim de maçın 67. dakikasında oyuna girdi.