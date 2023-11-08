Şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7-8 Kasım tarihlerinde, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 9 Kasım tarihinde yaşanacak. Futbolseverler TV 8,5 ekranlarında şifresiz yayınlanacak maçları araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi...
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK? TV8 5'TAKİ CANLI ŞİFRESİZ MAÇLAR LİSTESİ...
7 Kasım Salı
- Dortmund - Newcastle United / 20:45 - TV 8,5
- Manchester City - Young Boys / 23:00 - TV 8,5
8 Kasım Çarşamba
- Napoli - Union Berlin / 20:45 - TV 8,5
- Real Madrid - Braga / 23:00 - TV 8,5